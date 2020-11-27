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Gazimağusa’da Bazı Ev ve İş Yerlerini Su Bastı

Gazimağusa’da etkili olan şiddetli sağanak, su baskınlarına yol açtı.

27 Kasım 2020 Cuma 14:51
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Gazimağusa’da Bazı Ev ve İş Yerlerini Su Bastı

TAK muhabirinin Sivil Savunma Teşkilatı Gazimağusa Bölge Müdürlüğü ile Gazimağusa Belediyesi’nden aldığı bilgiye göre, aşırı yağışlar sonucunda Yanmaz Işıklar, İnce Elektronik, Sema İçki Fabrikası, Türk Maarif Koleji, İsmet İnönü Bulvarı, Gülseren yolu, Sema Otel ve Canova Petrol İstasyonu bölgelerinde yollarda su baskınları oluştu.

Su baskınları sonucunda, Canova Petrol İstasyonu önünde mahsur kalan 8 araç, Sivil Savunma ekipleri tarafından kurtarılırken, Sema Otel yanında da mahsur kalan bazı araçlara ekipler müdahale ediyor.

Aşırı yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde drenaj motorlarının yetersiz kaldığı bildirildi.

Dicle Sokak, 28. Tümen Caddesi ve Canova Petrol İstasyonu önündeki bazı ev ve dükkanları su bastı.

Sivil Savuna Gazimağusa Bölge Müdürü Kamil Ağcabay, oluşturulan Acil Durum Kurulu çerçevesinde Kaymakamlığın yönlendirmesi ile Sivil Savunma, Belediye ve İtfaiye ekiplerinin su tahliye ve kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

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