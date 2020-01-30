Gazimağusa’da bir araç kundaklandı

Gazimağusa’da, Savaş Yolu Sokak üzerinde park halinde bulunan Harun Turan’a ait HN 154 plakalı mercedes marka kamyonet, üzerine muhtemelen yanıcı madde dökülüp ateşe verildi.

Dün saat 02.00 sıralarında meydana gelen olay sonrasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu konu araç kısmen yandı.

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DEMİRHAN’DA BİR MARKETTEN HIRSIZLIK YAPTIKLARI TESPİT EDİLEN İKİ KİŞİ TUTUKLANDI

Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarketten sıcak silikon tabancası, bir matkap ucu ve iki elektrik prizini çaldıkları tespit edilen S.K (E-55) ve L.G. (K-54) tutuklandı.

Önceki gün saat 12.00 sıralarında yapılan hırsızlıkta çalınan malların toplam değerleri, 200,67 TL’ydi.

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GAZİMAĞUSA’DA GÜMRÜKSÜZ MAL TASARRUFU VE İLAÇ ECZACILIK YASASINA AYKIRI HAREKET

Gazimağusa'da E.Y.K.'nin (E-35) işyerinde polis tarafından yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş ve yetkili makamdan izinsiz toplam 206 paket cinsel gücü artırıcı bitkisel karışımlı macun bulunarak emare olarak alındı. E.Y.K. hakkında yasal işlem başlatıldı.