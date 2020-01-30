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Gazimağusa’da bir araç kundaklandı

Gazimağusa’da, mercedes marka kamyonet, üzerine muhtemelen yanıcı madde dökülüp ateşe verildi.

30 Ocak 2020 Perşembe 15:01
Gazimağusa’da bir araç kundaklandı

Gazimağusa’da, Savaş Yolu Sokak üzerinde park halinde bulunan Harun Turan’a ait HN 154 plakalı mercedes marka kamyonet, üzerine muhtemelen yanıcı madde dökülüp ateşe verildi.
Dün saat 02.00 sıralarında meydana gelen olay sonrasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu konu araç kısmen yandı. 

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GazimağusaAraçKındaklandıHaberKıbrıs
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