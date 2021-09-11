Gazimağusa'da Cafe No8 Cıvıl Cıvıl

Yüksek Öğrenim öğrencilerinin de ülkemize gelmeye başlaması ile eğlence sektörünün yüzü gülmeye başladı.

Gazimağusa da yer alan Cafe No8 de bu gece eğlence severler Zeki Karahanoğlu'nu dinlemeye geldiler.

Cafe No8 in işletmecisi Mustafa Bayraktar Gündem Kıbrıs'a yaptığı açıklamada "Çok kötü bir yılı geride bıraktık, işyerlerimiz uzun süre kapalı kaldı, şimdi yeniden normalleşmeye başladık ve öğrenci ve yerli halkın gelmesi ile birlikte Gazimağusa'da bir canlılık var. Umarım en kısa sürede eski günlerimize geri döneriz " dedi.