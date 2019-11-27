Gazimağusa’da, elektrik kesintisi protesto edildi

El-Sen’in grevi nedeniyle birçok bölgeye elektrik verilmiyor. Mağusa birçok vatandaş Mağusa Kıb-Tek arıza bölümü önünde toplandı. Vatandaşlar Kıb-Tek personelinin arızlara müdahale etmemesini protesto ediyor.

Polis bölgede önlem aldı. Öte yandan Mağusa’da 15-20 bölgeye elektrik verilmediği gelen bilgiler arasında. Kısa süre içerisinde bazı bölgelere elektrik verilmesinin ardından vatandaşalar bölgeyi terk etti.