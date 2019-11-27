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Gazimağusa’da, elektrik kesintisi protesto edildi

27 Kasım 2019 Çarşamba 22:00
Gazimağusa’da, elektrik kesintisi protesto edildi

El-Sen’in grevi nedeniyle birçok bölgeye elektrik verilmiyor. Mağusa birçok vatandaş Mağusa Kıb-Tek arıza bölümü önünde toplandı. Vatandaşlar Kıb-Tek personelinin arızlara müdahale etmemesini protesto ediyor.

Polis bölgede önlem aldı. Öte yandan Mağusa’da 15-20 bölgeye elektrik verilmediği gelen bilgiler arasında. Kısa süre içerisinde bazı bölgelere elektrik verilmesinin ardından vatandaşalar bölgeyi terk etti.

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Arıkan 2019-11-27 23:00:13

Sivil İtaatsizlik hükümet politikasının değiştirilmesini hedefleyen, ve kamuoyu önünde icra edilip,şiddete dayanmayan,vicdani ancak yasal olmayan MEŞRU bir eylemdir.
Bu bakımdan herkes "açtı ağzını yumdu gözünü" şeklinde yüksek ses çıkarırsa yerinde bir davranış olmaz,haksızlık edilmiş olunur...

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Yaprak 2019-11-27 23:02:15

Ciddi bir devlet yapısı olmazsa,yapılan anlaşma/sözleşmelere uymayan bir hükümet olmazsa karşınızda herşey mübahtır..Bazan da böyle ne yaptığını bilmeyen yönetimlere karşı sivil itaatsizlik şart ve gerektir..Haa tabii ki halk bunları bilmek istemez, halk yalnızca hizmetin verilmesini ister..Ama bu eylemler de yapılmazsa günü saati gelir ve halk beklediği hizmeti almakta çok sıkıntı çeker..Dolayısıyle El-Sen'i eleştirirken biraz olsun gerçeklerin ne olduğuna ve nedenine bakılmalı..Hayatta hiçbirşey sebepsiz olamaz...

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