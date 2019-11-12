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Gazimağusa’da elektrik kesintisi yapılacak

Mağusa 2 Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle yarın Gazimağusa’da birçok bölgede elektrik enerjisi kesintisi uygulanacak.

12 Kasım 2019 Salı 16:21
Gazimağusa’da elektrik kesintisi yapılacak

Kıb-Tek Gazimağusa Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre 09.00-15.00 saatleri arasındaki kesintiden şu bölgeler etkilenecek. “Sosyal Konutlar, Kali Land, yeni Lefkoşa çemberi bölgesi, Alasya Vakıf Anaokulu, Eziç, Yaşam Hastahanesi, Alasya Park, Mağusa Arena spor Salonu, Califorian Restoran arkası, Yenişehir bölgesi, Doğu Akdeniz Üniversitesi, Telefon Dairesi, sulu çemberden Atatürk çemberine kadar olan Salamis yolu, apartman tipi sosyal konutları, Atatürk çemberi, Zafer Anıtı bölgesi, Elektrik Kurumu, Namık Kemal Lisesi, otobüs terminali, eski Lemar bölgesi, bölgede bulunan Levent ve Hacıali apartmanları, Polis Müdürlüğü, Mağusa Tıp Merkezi, Deniz Plaza, Alasya İlkokulu, çocuk parkı bölgesi, Benzincioğlu Petrol, Sema Hotel ve karşısı, sulu çember, Önder AVM, Serbest Liman’ın bir bölümü, Karakol İlkokulu bölgesi, Karakol bölgesinin bir bölümü, Şehit Çocuğu Arsaları, Küçük Sanayi’nin bir bölümü ve City Mall, MTG antrenman sahası ve bölgedeki ağıllar, pis su arıtma tesisi, Güvercinlik Sanayi Sitesi, Çayönü, İncirli, Köprü, EKTAM tesisleri ve bölgedeki su pompaları, Güvercinlik ve Güvercinlik asker, Büyük Sanayi, yeni hastahane, Zabitler Petrol, Koruk Market, Glapsides bölgesi, Yuvarlak Ev bölgesi, Rauf Raif Denktaş Kongre Merkezi, DAÜ karşısı, North Bar bölgesindeki apartmanlar ve DAÜ Güney Kampüsü, BMBG Kampı bölgesi, LC Waikiki ile Zabitler Petrol arasında kalan bölge, UN arkası apartmanlar, Şenal Plastik, Aylar Plastik, eski Lefkoşa yolu Tuzla girişinden Leventler Sitesi’ne kadar olan bölgeler, eski Lefkoşa yolunda; Tuzla kavşağı ile Mutluyaka kavşağı arasında kalan site ve tesisler, Kent Plus Sitesi, Güvercinlik kavşağı civarındaki konut ve tesisler, Gülseren bölgesi, Gülseren askeri kışla, Karakol bölgesinin bir bölümü ve Sakarya bölgesi”
 

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Anahtar Kelimeler:
Elektrik KesintisiGazimağusa
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