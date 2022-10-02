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Gazimağusa’da feci olay!

Gazimağusa’da, aralarında çıkan tartışma sonucu yüzüne yumruk atan arkadaşı H.M.K.’yi bıçakla ağır yaralayan Ö.Ç., tutuklandı.

02 Ekim 2022 Pazar 21:17
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Gazimağusa’da feci olay!



Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne nöbetçi yargıç huzuruna çıkartılan Ö.Ç., aleyhine soruşturma maksatlı 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Gazimağusa Polis Müdürlüğü’nde görevli meselenin soruşturmasını yürüten bağlı Canberk Sağer, mahkemeye, Gazimağusa’da saat 01.00’de meydana gelen olayın olgularını yemin altında verdiği şehadetinde aktardı.

Canberk Sağer, zanlının, aralarında çıkan tartışma sonucu yüzüne yumruk attığı H.M.K.’yi tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu, sivri uçlu bıçakla karın boşluğundan ağır bir şekilde yaraladığını söyledi.

Sağer, H.M.K’nin Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındığını belirttikten sonra mahkemeden tahkikatını salimen yürütebilmek için mahkemeden zanlı aleyhine tahkikat maksatlı tutukluluk emri istedi.  Nöbetçi yargıç, zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
MağusaOlayBıçaklama
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