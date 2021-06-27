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Gazimağusa’da ‘Genç Emek Pazarı’ düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleşen ‘Genç Emek Pazarı’ Mağusa'da Buğday Camii avlusunda yapıldı...

27 Haziran 2021 Pazar 09:30
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Gazimağusa’da ‘Genç Emek Pazarı’ düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Toplumsal Gelişim Hareketi Derneği, Mağusa Gençlik Birliği, Gazimağusa Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Cumhurbaşkanlığı Gençlik ve Kültür Komitesi paydaşlığında ‘Genç Emek Pazarı’ gerçekleştirildi.

 
Gazimağusa Suriçi Buğday Camii avlusunda yer alan etkinliğe Cumhurbaşkanı ErsinTatar’ın eşi Sibel Tatar katılarak gençleri motive etti.

Etkinlikte ilk konuşmayı  Mağusa Gençlik Birliği Dış İlişkiler Sekreteri Ali Furkan Çetiner yaparak,  günümüzde internetten satış sayesinde bir işltmenin pazarlama maliyetlerininin düşük olduğuna işaret ederek,  gençlerin üretimde daha çok yer almasını vurguladı. Toplumsal Gelişim Hareketi Başkanı Sibel Dinçyürek de gençlere seslenerek, “siz ürettikce biz varız sizlere çok teşekkür ediyorum, emeğinizi ortaya koyarak ürettiniz, tüm gençlere umut oldunuz” ifafelerini kullandı.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, pandemi sürecine değinerek normalleşme sürecinde bu tür etkinlikleri özlendiğini belirterek, gençlerin üretime katılmadının önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Gençlik ve Kültür Komitesi Başkanı Vehbi Zeki Serter de, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi Gazimağusa Sorumlusu  Özlem Kadirağa, Vakıflar İdaresi olarak anlamli etkinliğin parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

SİBEL TATAR: "GENÇLER GELECEĞİMİZ VE İSTİKBALİMİZDİR"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar konuşmasında, etkinliğe katkı koyan tüm paydaşlara teşekkür ederek,  diger bölgelerde etkinliğin devam edilmesi temennisinde bulundu.

Gençlerin motive edilmesinin önemine vurgu yapan Tatar,  “gençler geleceğimiz ve istikbalimizdir tüm sektörlerdeki gelişim gençlere yapılan yatırım ve onların önünü açmakla mümkün olacak” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği Gençlik ve Spor Müsteşarı Mithat Tekcan, tüm gençleri tebrik etti ve “ürettikçe var olunacaktır”dedi.

Konuşmaların ardından halk dansları gösterisi yer aldı.

Son Güncelleme: 27.06.2021 09:34
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Kıbrıs Vakıflar İdaresiGazimağusaGazimağusa BelediyesiTürkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği
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