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Gazimağusa’da hırsız ev sahibine yakalandı

Gazimağusa’da eve hırsızlık girdi.

16 Ekim 2022 Pazar 11:00
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Gazimağusa’da hırsız ev sahibine yakalandı



15.10.2022 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Gazimağusa’da, İ.D.(E-38), bir cürüm işlemek kastı ile Kocatepe Sokak üzerinde bulunan bir ikametgahın kapısını açıp ikametgah içerisine girdikten sonra ev sahibinin kendisini fark etmesi üzerine kaçmaya çalıştığı sırada ev sahibi tarafından alıkonmuş ve akabinde olay yerine gelen polis ekibi tarafından tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
GazimağusaHırsız
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