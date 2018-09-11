Gazimağusa’da iş kazasında 2 kişi yaralandı

Polis Basın Bültenine göre, dün saat 19.30 sıralarında Gazimağusa’da bir üniversitenin yurtlar bölgesinde inşaatı yeni bitmiş öğrenci yurdunun elektrik panosunda, elektrik bağlamaya çalıştıkları sırada elektrik kontağından meydana gelen patlamada, Ender Polat ve Bedi Saba isimli şahıslar yüzlerinin ve vücutlarının muhtelif yerlerinden yanarak yaralandı.

Söz konusu şahıslar Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılarak yapılan tedavilerine müteakip, Ender Polat taburcu olurken, Bedi Saba müşahede altına alındı. Soruşturma devam ediyor.