Gazimağusa’da izinsiz ikamet eden 1 kişi tutuklandı

Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt Polis Müdürlükleri sorumluluk sahalarında dün gece 20.00 – 24.00 saatleri arasında asayiş denetimleri gerçekleştirildi.

Gazimağusa’da gerçekleştirilen denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren; bahis evleri ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde kontroller yapıldı.

İZİNSİZ İKAMETTEN 1 KİŞİ TUTUKLU, KUMARHANEYE GİRİŞİ YASAK 14 KİŞİYE YASAL İŞLEM

Polis açıklamasında göre, denetimler kapsamında KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen bir kişi tutuklanırken, kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimler sonucu kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 5 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Girne’de gerçekleştirilen denetimler kapsamında bölgede faaliyet gösteren barlar ve müzikli eğlence mekanlarında yapılan denetimler sonucu herhangi bir olumsuzluk tespit edilmezken, kumarhanelerde gerçekleştirilen denetimlerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 9 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işleme gidildi.

Güzelyurt’ta gerçekleştirilen denetimler kapsamındaysa bölgede faaliyet gösteren; bahis evleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, gece kulüpleri ve kahvehanelerin kontrol edildiği, ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği açıklandı.