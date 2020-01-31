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Gazimağusa’da korkutan yangın!

31 Ocak 2020 Cuma 23:37
Gazimağusa’da korkutan yangın!

Gazimağusa’da akşam saatlerinde meydana gelen yangın paniğe neden oldu. Gazimağusa’da bulunan Maksim Gazinosu yakınlarında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi sonucu büyümeden kontrol altına alındı. Elde ettiği bilgiye göre bahçe evi olarak kullanılan bir yapıda başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın sonucu kimse yaralanmazken bir çekyat, buzdolabı, masa ve bazı alet edevatlar kül oldu.

İtfaiye ekipleri saat 20.30 itibari ile yangının meydana geldiği alanda soğutma çalışmaları yaptı.

  

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