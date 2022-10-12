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Gazimağusa’da meskun mahalde ateş açan zanlılar tutuklandı

Pazar günü, Gazimağusa’da tadilat aşamasındaki bir ikametgaha ateş açılmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi tutuklandı.

12 Ekim 2022 Çarşamba 11:46
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Gazimağusa’da meskun mahalde ateş açan zanlılar tutuklandı



Pazar günü Gazimağusa’da Veyseller Mahallesi üzerinde boş olarak bulunan ve tadilat aşamasındaki bir ikametgaha meçhul şahıslar tarafından ateş açıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Gazimağusa’da Veyseller Mahallesi üzerinde boş olarak bulunan ve tadilat aşamasındaki bir ikametgaha, meçhul şahıslar tarafından ateş açılması ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan edilen 35 yaşındaki M.K. ve 42 yaşındaki K.Ç. tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

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