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Gazimağusa’da narkotik operasyonu!

Gazimağusa’da bir kişi Kanunsuz sentetik cannabinoid türü uyusturucu madde tasarrufundan tutuklandı.

17 Kasım 2019 Pazar 17:46
Gazimağusa’da narkotik operasyonu!

Gazimağusa’da bir kişi Kanunsuz sentetik cannabinoid türü uyusturucu madde tasarrufundan tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün saat 13.00 sıralarında, Gazimağusa’da İ.K.’nin (E-53) ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, toplam 416 adet üzerlerinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde spreyi bulunan kağıt, 8 adet kesilmiş, üzerinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde spreyi bulunan beyaz kağıt parçaları, 1 adet içerisinde tütün ile karışık üzerinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde spreyi bulunan beyaz kağıt parçalı ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alındı.

53 yaşındaki İ.K tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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Son Güncelleme: 17.11.2019 17:49
Anahtar Kelimeler:
OperayonNarkotikGazimağusa
Yorumlar
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vatanperver 2019-11-17 20:03:31

Para ve zenginlik o kadar cok tatli ki memleketin yarisi ya uyusturucu ya sigara vs.,ya da insan kacakciligi yapmaktadir. En acisi ki bunlara hicbir sey yapilamiyor ve bunlar da bundan cesaret alarak durmak bilmiyorlar.

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