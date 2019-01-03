Gazimağusa’da Oyun Konsolu Hırsızlığı

’da Phonex Computer isimli iş yerinden 24 Aralık’ta Play station-4 oyun konsolu, iki adet oyun kolu ve 1 adet FİFA 2019 oyun CD’si çalındı.Polis Basın Bülteni’ne göre olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.V.D. (E-25) tutuklandı.