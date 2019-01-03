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Gazimağusa’da Oyun Konsolu Hırsızlığı

Phonex Computer isimli iş yerinden 24 Aralık’ta Play station-4 oyun konsolu, iki adet oyun kolu ve 1 adet FİFA 2019 oyun CD’si çalındı. 

03 Ocak 2019 Perşembe 16:49
Gazimağusa’da Oyun Konsolu Hırsızlığı

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Gazimağusa’da Phonex Computer isimli iş yerinden 24 Aralık’ta Play station-4 oyun konsolu, iki adet oyun kolu ve 1 adet FİFA 2019 oyun CD’si çalındı. 
Polis Basın Bülteni’ne göre olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.V.D. (E-25) tutuklandı. 

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Anahtar Kelimeler:
GazimağusaOyun Konsolu Hırsızlığı
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