Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Xiaomi Mi 9 ortaya çıktı! İşte Çinlilerin yeni oyuncağı
Xiaomi Mi 9 ortaya çıktı!
Stokları 3 dakikada tükenen Samsung Galaxy M20 Türkiye'de
Stokları 3 dakikada tükendi!
Yeni sosyal medya akımı: Sahte uçak yolculuğu
Yeni sosyal medya akımı
Apple'ın başı dertte: iOS 12.1.4 ile bağlantı sorunu ortaya çıktı
Apple'ın başı dertte
Avustralya'da dev yılan kanguruyu yuttu
Dev yılan kanguruyu yuttu

Gazimağusa’da polis asayiş ve trafik denetimi yaptı

17 Şubat 2019 Pazar 12:01
Gazimağusa’da polis asayiş ve trafik denetimi yaptı

Gazimağusa’da polis asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi.

Polis Bülteninde yer alan habere göre, 16-17.02.2019 tarihleri ve 21:00-01:00 saatleri arasında, Gazimağusa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.

banner41
Denetimler sırasında, bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleri, alkollü içki satışı yapılan yerler ve bahis evleri kontrol edilmiş ve herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Kumarhanelerde yapılan kontrollerde ise, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 19 kişi tespit edilerek kumarhane yöneticileri ile birlikte aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Ayrıca operasyon kapsamında yapılan kontrollerde ise beş 5 kişinin KKTC’de yasal statüleri olmadan ikamet ettiği tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise toplam 480 araç kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 181 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidilirken, 6 araç trafikten men edilmiştir.

banner22
Anahtar Kelimeler:
GazimağusaPolis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahvaltıda bu besinleri tüketmeyin!
Kahvaltıda bu besinleri tüketmeyin!
EL-SEN, grevi askıya aldı!
EL-SEN, grevi askıya aldı!
"Hastanın Sesi 2" projesi açılış etkinliği 23 Şubat Cumartesi
"Hastanın Sesi 2" projesi açılış etkinliği 23 Şubat Cumartesi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim