Gazimağusa’da taciz skandalı!

2009-2018 yılları arasında Gazimağusa’da, ikametgahları içerisinde komşuları olan 14 ve 19 yaşlarındaki iki kız kardeşe bulduğu her fırsatta vücutlarının muhtelif yerlerini ellemek ve dokunmak suretiyle cinsel istismarda bulunan ve küçük kız kardeşe erkeklik organının göstermek suretiyle çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediği iddiasıyla yapılan şikayet üzerine A.Y. isimli şahıs tutuklandı.

Zanlı cinsel istismar ve çocuğun cinsel istismarı suçlamasıyla çıkarıldığı Gazimağusa kaza mahkemesinde ileride yargılanmak üzere teminata bağlanarak serbest kaldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren bayan polis memuru İzlem Kasap olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı.

Tanık polis şahadetinde zanlının 2009 -2018 yılları içerisinde Gazimağusa’ da komşuları olan 14 ve 19 yaşlarındaki 2 kız kardeşe bulduğu her fırsatta elleri ile vücutlarının muhtelif yerlerine dokunmak, büyük kız kardeşi arka kısmından beline sarılmak, göğüslerini ellemek ve erkeklik organını arka kısmına sürmek suretiyle cinsel istismar ve tacizde bulunduğunu, ayrıca küçük kız kardeşe de erkeklik organının göstermek suretiyle çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediğini belirtti.

Olayın 04.08.21 tarihinde polise intikal ettiğini ve derdest emri gereği ayni gün zanlının tutuklandığına değinen tanık bayan polis, mesele ile ilgili zanlının herhangi bir ifade vermediğini, suçlamaları da kabul etmediğini söyledi.

Tahkikatın bundan sonraki kısmına zanlının etki etme olanağı bulunmadığını belirten tanık polis, KKTC vatandaşı, emekli ve 2 çocuk babası olan zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla teminata bağlanması talebinde bulundu.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç zanlının ileride görülecek davasında hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla KKTC haricine çıkışını men ederek 20 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber iki şahsın 100’er bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi.(MHA)