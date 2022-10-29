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Gazimağusa’da trafik kazası: 2 kişi yaralandı, alkollü sürücü tutuklandı

29 Ekim 2022 Cumartesi 13:46
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Gazimağusa’da trafik kazası: 2 kişi yaralandı, alkollü sürücü tutuklandı



Gazimağusa’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı, alkollü olduğu tespit edilen araç sürücüsü tutuklandı.   

Polis Basın Bültenine göre, bugün saat 00.05 sıralarında Gazimağusa’da Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde 103 mlg alkol tesiri altında seyreden O.U (E-39), yönetimindeki KP 682 plakalı salon araçla Unimar market önlerinde karşıdan gelen Q.N.İ (E-26) yönetimindeki UC 480 plakalı motosiklete çarptı.

Kaza sonrası, UC 480 plakalı motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan M.K.H.M(E-26) Gazimağusa Devlet Hastanesi kaldırıldı.

Q.N.İ , acil servisinde gördüğü ilk yardıma müteakip sağ ayağında kırık teşhisiyle cerrahi serviste, M.K.H.M ise kontrol maksatlı acil serviste tedavi altına alındı.

KP 682 plakalı araç sürücüsü O.U ise tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

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