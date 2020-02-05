Gazimağusa’da uyuşturucu: 6 tutuklu

Gazimağusa’da Yayla Sokak üzerinde D.S.’nin (E-26) kullanımında bulunan araçta ve yolcu olarak bulunan F.G.’nin (E-29) üzerinde polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 7 gram ağırlığında sentetik cannabinoidtürü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınırken, bahse konu şahıslar tutuklandı.

Öte yandan dün Gazimağusa’da N.O.(E-24) ve Y.R.U.’nun (E-24) evinde polis tarafından yapılan aramada, plastik çöp kovası içerisinde ekili 1 kök hintkeneviri bitkisi ve yaklaşık 61 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Akabinde mesele ile bağlantılı olduğu tespit edilen A.I.H.E. (E-22) ve M.M.Y.E.H.’nin (E-21) evinde polis tarafından yapılan aramada ise 9 adet extacy türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Bahse konu şahıslar tutuklandı. Polisin soruşturması devam ediyor.