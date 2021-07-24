GAZİMAĞUSA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, yaklaşık 65 gram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, dün O.Ö.’nün (E-60) kullanımında bulunan araçta yolcu olarak bulunan U.Ö.(E-32), polisleri fark etmesi üzerine, tasarrufunda bulunan yaklaşık 40 gram ağırlığındaki sentetik cannabinoid türü uyuşturucu maddeyi araçtan dışarıya attığı sırada tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklanırken, akabinde ikametgahlarında yapılan aramada toplam 25 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı.

Soruşturma devam ediyor.