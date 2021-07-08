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Gazimağusa'da uyuşturucu operasyonu

08 Temmuz 2021 Perşembe 11:31
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Gazimağusa'da uyuşturucu operasyonu

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

07.07.2021 tarihinde saat 23:30 sıralarında Gazimağusa’da D.S.(E-36)’nin kalmakta olduğu ikametgahda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 380.05 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup; soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 08.07.2021 16:23
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