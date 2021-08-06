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Gazimağusa'da uyuşturucu operasyonu!

06 Ağustos 2021 Cuma 14:37
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Gazimağusa'da uyuşturucu operasyonu!

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

05.08.2021 tarihinde, saat 15:30 sıralarında, Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu M.A.(E-22)’nın tasarrufunda, yaklaşık 90 gram 100 miligram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sarma sigara, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas terazi bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 06.08.2021 17:22
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