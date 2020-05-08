Gazimağusa’da Uyuşturucudan 3 Kişi Tutuklandı

Gazimağusa’da dün saat 11.30 sıralarında Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sırasında, polisin kendilerine yaklaştığını gören F.D.’nin (E-23) yolcu olarak bulunduğu araçtan inerek, tasarrufunda bulundurduğu kağıt parçasına sarılı uyuşturucuyu yere döktüğü sırada tespit edildi.

Akabinde O.Ö.’nün (E-59) kullandığı ve E.Ü.’nün (E-43) yolcu olarak bulunduğu araçta yapılan aramada ise, içerisinde tütün ile karışık uyuşturucu, 1 adet ucu yanık sarma sigara ve yaklaşık 2 gram ağırlığında uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.