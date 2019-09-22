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Gazimağusa’da yangın!

22 Eylül 2019 Pazar 14:56
Gazimağusa’da yangın!

Bugün saat 12:45 sıralarında, Gazimağusa’da ikibuçuk mil yolunun tır parkı arkasında bulunan Taşkın Gümüştaş’a ait marangoz atölyesinin dış kısmında henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre yangın sonucu, söz konusu şahsa ait çinkodan mamul marangoz atölyesi, içerisinde bulunan marangoz makineleri ile aletleri, atölyenin dış kısmında tamir maksatlı park halinde bulunan adi edilene ait bir adet salon araç tamamen, bir adet kepçenin (şiro) kabin kısmı ile iki lastiği kısmen, henüz sahibi tespit edilemeyen bir adet 50 cc’lik motosiklet, bir adet akülü scoteer ve hurdalık malzemeler tamamen yanarak zarar gördü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

BRTK

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Son Güncelleme: 22.09.2019 16:06
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemHaberSoruşturmaPolisMarangoz AtölyesiYangınGazimağusaTaşkın Gümüştaş
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