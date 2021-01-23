Gazimağusa’da yangın

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre Yangın bu sabah saat 09.30 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren İlarma süpermarketin arka kısmında, içerisinde muhtelif temizlik malzemeleri, tuvalet kağıtları, çocuk bezi vb malların bulunduğu depo olarak kullanılan konteynerde kaynak ve spiral makinesi ile çalışma yapıldığı sırada muhtemelen atılan kıvılcım sonucu yangın meydana gelmiştir.