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Gazimağusa’da yangın

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre Yangın bu sabah saat 09.30 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren İlarma süpermarketin arka kısmında, içerisinde muhtelif temizlik malzemeleri, tuvalet kağıtları, çocuk bezi vb malların bulunduğu depo olarak kullanılan konteynerde kaynak ve spiral makinesi ile çalışma yapıldığı sırada muhtemelen atılan kıvılcım sonucu yangın meydana gelmiştir.

23 Ocak 2021 Cumartesi 11:01
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Gazimağusa’da yangın

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre Yangın bu sabah saat 09.30 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren İlarma süpermarketin arka kısmında, içerisinde muhtelif temizlik malzemeleri, tuvalet kağıtları, çocuk bezi vb malların bulunduğu depo olarak kullanılan konteynerde kaynak ve spiral makinesi ile çalışma yapıldığı sırada muhtemelen atılan kıvılcım sonucu yangın meydana gelmiştir.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çıkan yangın neticesinde konteyner içerisindeki mallar hasar görerek kullanılmaz hale geldi.

Dumandan etkilenen 5 kişi kontrol amaçlı Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili polisin soruşturması sürüyor.
        
        
 

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