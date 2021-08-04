Gazimağusa’daki 240 Bin TL’lik Kriz Bugün Aşılıyor

BAHAR SANCAR - ÖZEL HABER

Kooperatifler Şirketler Mukayyidi Kemal Deniz Dana, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Çiğdem Aydın’la Günaydın programına bağlanarak son günlerin en tartışmalı konuları hakkında açıklamalarda bulundu.

BUGÜN TOPLANTI YAPILACAK VE SORUN ÇÖZÜLECEK

Gazete manşetlerine taşınan, Gazimağusa Belediye çalışanlarından toplanan kayıp 240 bin TL hakkında bilgi veren Kemal Deniz Dana, “Belediye emekçileri kooperatifinde bir uygulama var. 210 belediye çalışanı alışverişlerini kooperatife ait marketten yapıyor ve bunların ödemelerini belediye çalışanların maaşından kesip kooperatife yatırıyor. Aynı zamanda aldıkları kredilerin taksitleri de yine çalışanların izin vermeleri halinde maaşlarından kesilip belediyeye yatırılmaktaydı. Uzun yıllardır da bu uygulama devam etmekteydi. Aslında güzel ve bizim de teşvik ettiğimizi bir uygulamaydı çalışanların kooperatiflerle çalışması” dedi.

Dana, “Ancak 3 ay önce bir çekin karşılıksız çıkması sonucu bir takım sorunlar yaşandı. Mukayyitliğimizin girişimiyle bu düzeldi. 2 gün önce tekrardan bir sıkıntının olduğu bilgisi bize geldi. Dün sayın belediye başkanımızla görüştüm. Birazdan hem belediyenin hem kooperatifin katılacağı bir toplantı yapacağız. Sorun aşıldı gibi” bilgisini verdi.

“FAİZ ARTIRILMAYACAK”

Süreçle ilgili bilgi veren Dana, “Çalışanların maaşından kestiler. Kooperatifin alacağı var. Ay içinde bunun yatırılması gerekiyor. Aksi takdirde bu yatırılmadığı sürece çalışanlara bir faiz yük olması gerekir. Ancak çalışanların bir suçu olmaması sebebiyle çalışanlara bu faizin artırılmaması yönünde gereken girişim yapılacak ve çalışanların mağdur olmaması için elimizden geleni yapacağız. Belediye başkanının iyi niyetini de dün yaptığım görüşmede gördüm. Gerekli talimatlarını sayın başkan da muhasebesine vermiştir. Böyle bir sorunun bir daha yaşanmaması için de gerekli titizlik gösterilecektir” şeklinde konuştu.

BELEDİYE MUHASEBESİ’NDEN KAYNAKLI BİR SORUN OLABİLİR

Yaşanan bu sorunun büyük ihtimalle Gazimağusa Belediyesi’nin muhasebesinden kaynaklandığını kaydeden Dana, “Çalışanların maaşından yapılan kesintileri belediyenin ödemesi gerekirdi. 3-4 ay önce çekin karşılıksız çıkma sorunu olmuştu ve yine o dönem de belediye muhasebesi tam hesaplayamamıştı. Ancak şuanda çıkan sıkıntı ödeme yapılmadı. Dün itibariyle bu ödemenin yapılmaya başlandığı bilgisi bana geldi. Bugün de bunu teyit edeceğiz. Kötü niyet yoksa bu tür sıkıntıların yaşanması doğaldır. Bunu kabul edebiliriz. Bunu çalışanlara yansıtmama adına kabul edebiliriz. Aksi takdirde çalışanların parasını yatırmazsanız çalışanlar bir faiz sıkıntısı yaşar ve cezalı duruma düşer. Bu da doğru değil. Gerekli titizliğin hem belediye tarafından hem kooperatifi yönetenler tarafından olayı takip etmek ve çalışanların mağdur edilmemesi yönünde bir çalışma ortaya koyacağız. Ödemelerin dün itibariyle başladığını söyleyebilirim” dedi.