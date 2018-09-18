Gazimağusa’daki bazı okullarda ‘okul etkinlik çantası’ dağıtıldı

Gazimağusa Şehit Zeki Salih, Şehit Mustafa Kurtuluş ve Polatpaşa İlkokulunda bu sabah okul etkinlik çantası” dağıtıldı.

Okul etkinlik çantası, Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı, Çevre Koruma Dairesi tarafından, devlet okullarında eğitim gören 4 ve 5 yaş grubu öğrencilerine verildi.

Okul Etkinlik Çantası dağıtım etkinliğine Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da katıldı.

Bakan Ataoğlu sınıfları dolaşarak çocuklara çantalarını dağıtmasının ardından konuyla ilgili BRT’ ye açıklamada bulundu.

Ataoğlu, Çevre Koruma Dairesinin sivil toplum işbirliği içerisinde çevre konusunda farkındalık yaratmak amacıyla 4 ve 5 yaş grubu çocukları bilgilendirici çantalar dağıttıklarını söyledi.

Bunun önemli olduğunu söyleyen Ataoğlu, bu sayede hem kaplumbağaların korunması hem de çevre temizliğinin küçük yaşta çocuklara öğretilmesine olanak sağlanacağını kaydetti.

Geçen yıl çevre dersinin 9. sınıflara mecburi ders olarak konulduğunu anımsatan Ataoğlu, önümüzdeki eğitim ve öğretim döneminde de çevre dersini tüm sınıflara koymayı düşündüklerini söyledi.