Gazimağusa’nın Kurtuluşunun 47'nci Yıl Dönümü Törenlerle Kutlandı

Törenlere, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, Güvenlik Kuvvetleri Konutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ve diğer yetkililer katıldı.

Gazimağusa’nın kurtuluşunun 47. Yıl dönümü çerçevesinde ilk tören 17.45’te Zafer Anıtı’nda yer aldı.

Törende, anıta çelenkler sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

İkinci tören saat 18.30’da İnönü Bulvarı’nda düzenlendi.

Törende, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Topaloğlu ve Gazimağusa Belediye Başkanı Arter, halk ve tören birliklerini selamladı.

TATAR

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkının egemenliği ve devletine sahip çıktığını, hakkını aradığını ifade ederek, “Biz de anlaşma istiyoruz ama sağlam temelde emin ellerde devletten devlete anlaşma istiyoruz” dedi. Tatar, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği tanınırsa Kıbrıs’ta gerçeklere göre anlaşmanın bulunabileceğini, bunu dünyaya haykırmaya devam edeceklerini söyledi.

Tatar, konuşmasında Gazimağusa’nın kurtuluşunun 47. yılını kutladı.

Bu törenlerin devlet töreni olması için Başbakan ile istişare ettiklerini ifade eden Tatar, törenlerin devlet töreni olması için gerekli tüzük çalışmalarının yapılacağını, çünkü Kıbrıs Türk halkı için böyle önemli törenlerin kaymakamlık düzeyinde bırakılmasının haksızlık olduğunu söyledi.

Barış Harekatı’nda şehit düşenleri rahmetle gazileri şükranla anan Tatar, Gazimağusa’nın hiçbir zaman Rum boyunduruğu altında olmadığını vurguladı.

Kıbrıs Türk halkının milli mücadele dönemini hatırlatan ve verilen mücadeleyi anlatan Tatar, Kıbrıs Türk halkının gelinen noktada bağımsızlık ve özgürlüğüne kavuştuğunu belirtti.

Kıbrıs’ta artık federal temelde bir anlaşmanın çözümün alternatifi olamayacağını ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk halkının yalnızlığa itilmesi ve Anavatan Türkiye ile arasının açılmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Kıbrıs Türk halkının yeni dönemde kendi devletine ve egemenliğine eşitliğine sahip çıkacağını, bunun halk tarafından da benimsenip kökleşmesinin en büyük istekleri olduğunu ifade eden Tatar, Maraş açılımıyla da Kıbrıs Türk tarafının güçlendiğini işaret etti.

“MARAŞ BİR 47 YIL DAHA KAPALI KALMAYACAK”

Kıbrıs müzakerelerinde yıllar içinde çözüm fırsatlarının geldiğini ama Rum tarafının hep reddettiğini ifade eden Tatar, Maraş’ın bu çerçevede 47 yıldır kapalı olduğunu ancak bir 47 yıl daha kapalı kalmayacağını söyledi.

Maraş’ın açılmasının ülke turizmi ve ekonomisinde atılım ve güç olacağına inanç belirten Tatar, Türkiye’nin desteğiyle Maraş açılımını yaptıklarını, insan haklarına uygun bir şekilde açılımın süreceğini, adalet ve uluslararası hukuk temelinde adımlar atılacağını kaydetti.

Kıbrıs Türk halkının egemenliği ve devletine sahip çıktığını, hakkını aradığını ifade eden Tatar, “Biz de anlaşma istiyoruz ama sağlam temelde emin ellerde devletten devlete anlaşma istiyoruz” dedi.

Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği tanınırsa Kıbrıs’ta gerçeklere göre anlaşmanın bulunabileceğine işaret eden Tatar, bunu dünyaya haykırmaya devam edeceklerini söyledi.

Tatar, geleceğe umutla bakabilmesi için yeni siyasetin gelişmesi için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

ARTER

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter de, Gazimağusa’nın kurtuluşunun, Kıbrıs Türk halkının tarihi günlerinden biri olduğunu ifade etti.

Arter, Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs’ta eşit, egemen, bağımsız bir halk olduğunu ifade ederek, şehitlerden emanet aldıkları cumhuriyeti ve vatanı sonsuza kadar yaşatmanın görevleri olduğunu vurguladı.

Cumhuriyet ve vatanın gelecek nesillere aktarılması için çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Arter, 47 yıl önce Rumlar tarafından öldürülen kardeşlerini saygıyla andıklarını söyledi.

KÖKSAL

Piyade Binbaşı Abdülkadir Köksal, konuşmasında, Gazimağusa halkının bayramını kutladı.

Gazimağusa’nın düşmandan kurtarılışının Kıbrıs Türk halkının ve Mehmetçiğin omuz omuza verdiği zaman neleri başarabileceğinin göstergesi olduğunu ifade eden Köksal, birlik ve beraberlik içinde Rum baskılarına rağmen varoluş mücadelesi verdiğini söyledi.

Kıbrıs Türk halkının milli mücadele yıllarında ortaya koyduğu direnişi anlatan Köksal, Bağımsızlık yolunda yaşamını yitiren şehitleri rahmetle gazileri şükranla andı.

Tören, askeri geçiş töreniyle sona erdi.