Gazimağusa’ya Türkiye Cumhuriyeti konsolosluğu açılıyor!

ÖZEL HABER

KKTC’de yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, özellikle Karpaz, Mehmetçik ve Gazimağusa gibi bölgelerden Elçilikte işlemleri olması halinde ulaşım zorluğu yaşadıklarını, zaman zaman yığılmalardan dolayı akşam saatlerine kadar beklediklerinden yakındılar.

Yaşanan bu aksaklıkları ve sıkıntıları Ak Parti KKTC temsilciliğinde dile getiren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yaşanan bu sıkıntılara çözüm bulunmasını talep etti.

Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin KKTC’de Gazimağusa bölgesinde konsolosluk binası açacağı bildirildi.

Konsolosluğun birkaç ay içerisinde hizmete girmesi bekleniyor.