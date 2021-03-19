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GAZİVEREN DİRENİŞİ'NİN 57. YIL DÖNÜMÜ

Gaziveren Direnişi ve direnişte şehit düşenler bugün anılıyor. Gaziveren Şehitleri Anıtı'nda geçmiş yıllarda düzenlenen tören, pandemi nedeniyle bu yıl yapılmadı.

19 Mart 2021 Cuma 13:01
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GAZİVEREN DİRENİŞİ'NİN 57. YIL DÖNÜMÜ

Rumlar, Aralık 1963'te Türklere karşı ada genelinde başlattıkları saldırıların durdurulması amacıyla Türkiye'nin 13 Mart 1964'te Makarios yönetimine verdiği notaya rağmen 19 Mart 1964 sabahı Gaziveren'e saldırmıştı.

Direniş sırasında mücahitler Niyazi Hüseyin Hasan, Ahmet Rahim. Mehmet Ali Dede, Ali Faik ve Erol Hüseyin şehit düşmüştü.

Direniş sırasında eşi Hüseyin Niyazi Hasan'ı kaybeden Nevcihan Oluşum ve oğlunun dünyaca ünlü İngiliz savaş muhabiri ve fotoğrafçısı Don McCullin tarafından çekilen fotoğrafı ise Gaziveren Direnişi’nin simgesi haline geldi.

GAZİVERENLİLER DERNEĞİ

Bu arada Gaziverenliler Derneği, Gaziveren Direnişi'nin 57. yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Derneğin sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, şehitlere rahmet, gazilere sağlıklı uzun ömür dilendi. Ayrıca o dönem yaşananların da anlatıldığı mesajda, Rumların 19 Mart 1964 sabahı saat 07.20'de 500 kişilik bir kuvvetle sadece 150 mücahidin bulunduğu Gaziveren'e saldırıp kuşattığı belirtildi.

Köyde bir Rum polis karakolu kurulmasını, mücahitlerin silahlarını teslim ederek teslim olmasını ve mevzilerin yıkılmasını isteyen Rumlara karşı direniş gösteren mücahitlerin bu saldırıyı püskürttüğü vurgulandı.

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