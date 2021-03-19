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Gaziveren ve Çamlıköy Direnişi'nin 57’nci yıl dönümü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk mücadele ve direniş tarihinin en  önemli safhalarından biri olan Gaziveren ve Çamlıköy Direnişi'nin 57’nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

19 Mart 2021 Cuma 13:08
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Gaziveren ve Çamlıköy Direnişi'nin 57’nci yıl dönümü

Bu direnişi, bu direnişte toprağa düşen aziz şehitleri ve yaşanan acıları unutmanın mümkün olmadığını kaydeden Tatar, mesajında, “Kıbrıs Cumhuriyeti’ni silah zoruyla işgal eden Rum tarafını “Kıbrıs’ın tek meşru hükümeti olarak kabul eden” BM Güvenlik Konseyi’nin 4 Mart 1964 tarihli siyasi ve haksız kararından cesaret ve güç olan Rum Yönetimi, Türk direnişini ve halkımızı yok etmek için çok büyük bir saldırı başlatırken, bu saldırıların hedefinde Gaziveren ve Çamlıköy de vardı. Bu saldırılara karşı büyük bir direniş gösterilirken, halkımızın evlatları Türklüğün onur ve şerefini ayaklar altında çiğnetmemek için toprağa düştü” ifadelerini kullandı.


Bugün, Kıbrıslı Türkler’in kendi vatan ve devletlerinde özgür ve bağımsız olarak yaşıyorsa, bunu aziz şehitlere borçlu olduklarını belirten Tatar şunları kaydetti:
 “Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan vatanı, devleti, özgürlük ve bağımsızlığı dün olduğu gibi sonsuza dek asla ayaklar altında çiğnetmeyeceğiz. Anavatan Türkiye her zaman olduğu gibi yanımızdadır. Kıbrıs Türk halkı Rum’un azınlığı olmayacaktır. Vatan bildiğimiz bu topraklarda  İstiklal Marşı ve Ezan sesi susmayacaktır, bayraklarımız gönderden inmeyecektir. Tüm dünya üzerimize gelse de 1974 öncesinin karanlık günlerine dönmeyeceğiz, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinden vazgeçmeyeceğiz. Kıbrıs Türk halkının onuru, şerefi, özgürlüğü ve bağımsızlığı için toprağa düşen şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum. Vatan ve halkımız size minnettardır. Ruhlarınız şad olsun”.

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