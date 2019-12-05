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Gazze’de ‘Kırmızı Halı Film Festivali’ başladı

Gazze’de bu yıl 5’incisi düzenlenen ve “Amir” isimli metruk bir sinema binasında gerçekleştirilen “Kırmızı Halı Film Festivali”ne yoğun katılım gösterildi.

05 Aralık 2019 Perşembe 10:18
Gazze’de ‘Kırmızı Halı Film Festivali’ başladı

Festivalin organizatörü Muntasır es-Seba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze’de sinema ve kültür hayatını canlandırmak için böylesi bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Seba, Gazze, Batı Şeria, Kudüs ve Beytullahim’de 11 Aralık’a kadar devam edecek festivalde daha çok insan haklarını konu alan filmlerin gösterileceğini ifade etti.

Festival için 45 filmin seçildiğini aktaran Muntasır es-Seba, gösterimi yapılacaklar arasında belgesel, animasyon ve uluslararası festivallerde ödül almış insan hakları odaklı filmlerin yer aldığını kaydetti.

Festival Hazırlık Komitesi üyesi Suud Ebu Ramazan ise düzenledikleri festivalle dünyaya, 2 milyon Filistinlinin Gazze’de abluka altına yaşadığı mesajını vermek istediklerini dile getirdi.

Ebu Ramazan, “Filistin halkının özgürlük, onur ve bağımsızlık aşığı olduğunu ve diğer insanlar gibi yaşamayı arzuladığını dünyaya duyurmak istiyoruz.” dedi.

Birinci Filistin İntifadası’nın meydana geldiği 1987’den sonra Gazze’deki istikrarsızlık nedeniyle sinema salonları kapanmıştı. 1994’te Filistin yönetiminin kurulmasıyla birlikte sinema salonları yeniden faaliyet göstermeye başlamıştı. Bu sinemalardan biri olan Amir Sineması, 1996’da Filistinli bir grup genç tarafından ateşe verilerek kullanılamaz hale getirilmişti.

(BRT/AA)

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GazzeHaber
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