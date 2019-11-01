GCE A-Level ile başarı bursu almaya hak kazananlar açıklandı

Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi, Türkiye ve üçüncü ülke üniversitelerine GCE A-Level ile kayıt yaptıran öğrenciler arasından başarı bursu almaya hak kazanan adayları açıkladı.

Yükseköğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler yaptığı yazılı açıklamada, Burs Tüzüğü’nün 11. maddesi gereğince; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti liselerinden mezun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı öğrenciler arasında yapılacak değerlendirmede, Türkiye Cumhuriyeti ve üçüncü ülkelerdeki üniversitelere GCE A-Level sonuçları ile kayıt yaptıran Kuzey Türk Cumhuriyeti liselerinden mezun ilk 10 öğrenciye başarı bursu verildiğini hatırlattı.

Öztürkler, açıklanan listeye 15 gün içerisinde, mesai bitimine kadar daireye yazılı, gerekçeli ve belgeli itiraz yapılabileceğini ifade ederek, hazırlık sınıfında öğrenim görenlerin, hazırlık sınıfı süresince burs alamayacaklarını anımsattı.