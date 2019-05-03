Gece: "8 Mayıs’tan itibaren süresiz greve gidip öğrenci taşımacılığını durduracağız"

Kıbrıs Türk Kamu Araçları İşletmecileri Derneği(Kar-İş) 8 Mayıs Çarşamba’dan itibaren öğrenci taşımacılığını durduracak.
Kar-İş Basın Sözcüsü Zekai Gece, yaptığı yazılı açıklamada, öğrenci taşımacılığı konusunda Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptıkları görüşmelerde sonuç alamadıklarını, bu bağlamda Kar-İş üyelerinin belirsizlik içerisinde öğrenci taşımacılığı icra etmeye çalışmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.
Gece, “İsteklerimizin ve haklarımızın ivedi bir şekilde yerine getirilmemesi halinde, haklarımızı alana kadar 8 Mayıs’tan itibaren süresiz greve gidip öğrenci taşımacılığını durduracağımızı yetkililer ve kamuoyuna duyururuz” dedi.