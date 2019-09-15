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Gece kulübünde kadına şiddet

(Kamalı Haber) - Alayköy’de faaliyet gösteren Dolls isimli gece kulübü içerisinde kendisi ile sohbet etmek istemeyen konsomatris kadını ciddi şekilde darp eden zanlı Levent Metin tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

15 Eylül 2019 Pazar 13:39
Gece kulübünde kadına şiddet

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Cemile Özfadıl olayla ilgili bulguları aktardı. Özfadıl huzurda bulunan zanlı Levent Metin’in 8 Eylül 2019 tarihinde saat 01.30 raddelerinde, Alayköy'de faaliyet gösteren Dolls Gece Kulübü içerisinde kendisi ile sohbeti iptal etmek istediği gerekçesiyle kulüpte çalışmakta olan Tatiana Trushkova'nın saçlarını her iki eliyle çekerek yüzüne defalarca yumruk ve tokat vurarak, ayağı ile yüzüne tekme atmak suretiyle ciddi bir şekilde darp ettiğini söyledi. Polis müşteki Tatiana Trushkova’nın ayni gün Kolan British Hastanesi'nde müşahede altına alındığını zanlı aleyhinde aynı gün derdest emri alınarak arana kişi ilan edildiğini söyledi. Polis memuru Cemile Özfadıl zanlının 14 Eylül 2019 tarihinde Girne'de tespit edilerek Derdest emri gereği tutuklandığını ve aynı gün bir gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlının vermiş olduğu ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Gece Kulübü
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vatandaş 2019-09-15 13:57:05

fuhuş pislik yuvasından ne beklenir olacağıda budur başka ne olacak bu gece kulüpleri kapanmasa daha çok pislik olur ve bu gibi hanzolarda adamım diye geçinir rezil

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