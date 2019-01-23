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Gece kulübünde tehdit soruşturması

Zanlılar Muhammet Tusün ve Afdin Türkmen tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar

23 Ocak 2019 Çarşamba 16:19
Gece kulübünde tehdit soruşturması

(Kamalı Haber) – Alayköy’de meydana gelen "Ağır Bir Cürüm islemek Kastı ile ikametgaha Girmek, Sirkat, şiddet Kullanma Tehdidi, Ciddi Darp ve Mülke Tecavüz, Tecavüzü Alet taşımak" suçlarından zanlılar Muhammet Tusün ve Afdin Türkmen tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

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Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Alayköy Polis Karakolunda görevli Polis Çavuşu Tural Güneralp olayla ilgili bulguları aktardı. Güneralp 22 Ocak tarihinde Alayköy’de zanlı Muhammed Tusün daha önceden kardeşi Erdal Tusün’ü kendisine para yardımı yapıp dükkanı başkasına satmak istediği için tehdit ettiği gerekcesi ile Hanedan Gece Kulübünde sakin Yılmaz Taşkın’a ait ikametgahın ana kapısı üzerinde bulunan anahtarları sirkat edip konu ikametgaha zanlı Afdin Türkmen ile birlikte içeri girerek müştekinin ağzını kapatıp boğazını sıkarak ciddi şelide darp ettikten sonra, "Bağırma sesini çıkarma, öldürürüm” diyerek tehdit ettiklerinin polisin bilgisine gelmesi üzerine olay yerine polis ekiplerinin gittiğini söyledi. Güneralp Alayköy Polis Karakolu ekibi ile CÖŞ ekiplerinin birlikte yaptığı kamera incelemesinde 2  kar maskeli ve birinin de başında siyah motorsiklet kaskı olan şahısların Susam Restoranta ait yemek paketleri ile yemek siparişi alıp getirmiş gibi gittiklerinin tespit edildiğini belirtti. Polis zanlıların Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandığını meselenin soruşturmasının devam ettiğini Muhammet Tusün’ün olay yerinde giydiği mont, kar maskesi, siyah renk helmet ve plakası mechul motorun arandığını aktardı. Polis Zanlı Tusun’ün olay günü giydiği kot pantolon ve Nike marka ayakkabılar ile olay günü çalmış oldukları anahtarların ikametgahında tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi. Polis Çavuşu Tural Güneralp mesele ile ilgili olarak alınması gereken ifadeler, incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve kayıp emareler olduğunu belirterek soruşturmanın selameti açısından 2 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenaky İnan zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün tutuklu kalmalarına emir verdi.

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Muhammet TusünAfdin TürkmenTutuklamaAlayköyGece KulübüHaberGündemKıbrıs
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