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Gece saatlerinde feci kaza!

Ercan- Gaziköy yolunda yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı...

25 Aralık 2021 Cumartesi 09:11
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Gece saatlerinde feci kaza!
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Polis Basın Subaylığı Açıklaması:

24.12.2021 tarihinde saat 23:00 raddelerinde Ercan- Gaziköy yolu üzerinde batı istikametinden doğu istikametine doğru seyreden GU 569 plakalı araç sürücüsü Süleyman ÇAVUŞOĞLU (E 22 İşci) nun dikkatsizliği sonucu o esnada gidiş istikametine doğru yolun solundan çıkarak toprak set e çarpıp takla atmıştır. Kaza sonucu yaralanan Süleyman ÇAVUŞOĞLU olay yerine gelen ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesine sevk edilerek burada acil serviste ilkyardım tedavisine müteakip müşahade altına aşınmıştır.

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