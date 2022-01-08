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Gece saatlerinde Lefkoşa'da feci kaza

Lefkoşa'da yaşanan trafik kazasında bir kişi yaralandı.

08 Ocak 2022 Cumartesi 10:26
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Gece saatlerinde Lefkoşa'da feci kaza
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Polisin kazayla ilgili verdiği bilgi şöyle:

08.01.2021 tarihinde, saat 02:00 raddelerinde Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük bulvarı yönetimindeki FC 555 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyreden Lefkoşa’da sakin Serhat ÖZTÜRK (E-24) seyretmekte olduğu yolun sağında bulunan Işıl Reklam önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ kısmında bulunan refüje aracının sağ ön kısmı ile çarpıp refüj üzerinde bulunan hurma ağacına aracının sol yan kısmı ile çarptıktan sonra karşı şeride geçerek sol yan kısmı üzerinde devrilmiştir.

Kazada yaralanan FC 555 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Seda GÜZELAYDIN (K-19), kaldırılmış olduğu LDH Acil servisinde ilk yardım tedavisine müteakip müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 08.01.2022 11:33
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