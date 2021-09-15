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Gece sokağa çıkma yasağı uzatıldı mı? İşte detaylar...

Bakanlar Kurulu, “koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek” iddiasıyla, gece saat 00.00’dan sabah saat 05.00’e kadar geçerli olan ‘kısmi’ sokağa çıkma yasağını, 21 Eylül 2021 tarihine kadar uzattı.

15 Eylül 2021 Çarşamba 15:07
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Gece sokağa çıkma yasağı uzatıldı mı? İşte detaylar...

Bakanlar Kurulu, KKTC’de bir süredir uygulanan geceleri kısmi sokağa çıkma yasağını uzattı.

Resmi Gazete’de yayımlanan emirnameye göre, Koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı uyarınca 21 Eylül tarihine kadar her gece saat 00.00’dan sabah 05.00’e kadar sokağa çıkmak yasak.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararı çerçevesinde, temel ihtiyaçların giderilebilmesi amacıyla çalışan özel sektör çalışanları ve kamuda elzem hizmetleri yerine getirecek polis, itfaiye, belediye, sivil savunma, sağlık çalışanları ve benzeri gibi çalışanlar kısmi sokağa çıkma yasağından muaf olacak.

Bu kişilerin dışındakiler yasağa uymak zorunda. Kısmi sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde cezai kovuşturma yapılacak.

Son Güncelleme: 15.09.2021 15:09
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