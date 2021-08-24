Künye
Kıbrıs 33
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Tacizcinin sonu cezaevi oldu
Tacizcinin sonu cezaevi oldu
İbrahim Takımcılar 7 gün daha poliste tutuklu kalacak
İbrahim Takımcılar 7 gün daha...
"Son peygamber benim, dünyadaki herkes ölecek bir tek Kıbrıs’takiler hayatta kalacak”
"Dünyadaki herkes ölecek bir tek...
Sahte kimlikle Güney'e geçmek istediler
Sahte kimlikle Güney'e geçmek istediler
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu
Kargoyla 3 kiloluk uyuşturucu

Gece sokağa çıkma yasağı uzatıldı mı? İşte detaylar...

Bakanlar Kurulu, KKTC’de bir süredir uygulanan geceleri kısmi sokağa çıkma yasağını uzattı.

24 Ağustos 2021 Salı 11:33
347 Okunma
Gece sokağa çıkma yasağı uzatıldı mı? İşte detaylar...

Resmi Gazete’de yayımlanan emirnameye göre, Koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı uyarınca 1 Eylül tarihine kadar her gece saat 00.00’dan sabah 05.00’e kadar sokağa çıkmak yasak.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararı çerçevesinde, temel ihtiyaçların giderilebilmesi amacıyla çalışan özel sektör çalışanları ve kamuda elzem hizmetleri yerine getirecek polis, itfaiye, belediye, sivil savunma, sağlık çalışanları ve benzeri gibi çalışanlar kısmi sokağa çıkma yasağından muaf olacak.

Bu kişilerin dışındakiler yasağa uymak zorunda. Kısmi sokağa çıkma yasağına uymayanlar hakkında yürürlükteki mevzuat çerçevesinde cezai kovuşturma yapılacak.

Anahtar Kelimeler:
Gece Sokağa çıkma YasağıKktc Gece Sokağa çıkma YasağıBakanlar Kurulu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Oyuncularla Dünya Turu” videosuyla KKTC tanıtıldı
“Oyuncularla Dünya Turu” videosuyla KKTC tanıtıldı
Tatar: “Denetim sadece Sağlık Bakanlığı’na bırakılmamalı.. Belediyeler de bu konuda çalışmalı”
Tatar: “Denetim sadece Sağlık Bakanlığı’na bırakılmamalı.. Belediyeler de bu konuda çalışmalı”
Mağusa Kale Lions Kulübü, Toplu Sünnet Etkinliği Gerçekleştirdi
Mağusa Kale Lions Kulübü, Toplu Sünnet Etkinliği Gerçekleştirdi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim