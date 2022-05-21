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Gece yarısı bir kaza daha!

Lefkoşa'da 02.55 sıralarında meydana gelen kazada dikkatsiz sürücü çemberi fark etmeyince ortalık savaş alanına döndü.

21 Mayıs 2022 Cumartesi 11:06
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Gece yarısı bir kaza daha!

Reklam tabelasına çarparak durabilen sürücü şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.

Polis kazayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

21.05.2022 tarihinde saat 02:55 raddelerinde Lefkoşa’da Dr.Burhan Nalbantoğlu caddesi üzerinde ZPH 998 plakalı salon aracı çift şeritli yolda soldan birinci şerit içerisinde kuzeybatı istikametine doğru süratli ve dikkatsizce kullanan Girne’ de Emil BAKHSHALIYEV (E-30,Azerbeycan,Turist) seyrettiği yol üzerinde bulunan Nalbantoğlu çemberine geldiğinde çemberi geç fark etmesi sonucu çember üzerine çıktıktan sonra tekrar yola giriş yapıp yolun solunda bulunan bordür taşlarına çarptıktan sonra yine yolun solunda bulunan Levent Motors Ltd.'e ait Beko Elektronik eşya mağazasının önünde bulunan BEKO yazılı 1.20 metre genişliğinde ve üç metre yüksekliğindeki reklam tabelasına çarpıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmamamıştır.

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