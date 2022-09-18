Gece yarısı feci kaza; 1 ağır yaralı

18.09.2022 tarihinde, saat 00:50 sıralarında,Tuzla - Mutluyaka anayolu 1 - 2 kilometreleri arasında, yönetimindeki TPB 868 plakalı otobüs araç ile batı istikametine doğru seyreden M. Y. (E-55) dikkatsizliği sonucu o esnada yol içerisinde yaya olarak bulunan Yeniboğaziçi’nde sakin F. A.'ya (E-63) çarpmıştır. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yaya F. A. kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alınmıştır. TPB 868 plakalı araç sürücüsü M. Y. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.