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Gece yarısı feci kaza; 1 ağır yaralı

18 Eylül 2022 Pazar 08:09
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Gece yarısı feci kaza; 1 ağır yaralı


18.09.2022 tarihinde, saat 00:50 sıralarında,Tuzla - Mutluyaka anayolu 1 - 2 kilometreleri arasında, yönetimindeki TPB 868 plakalı otobüs araç ile batı istikametine doğru seyreden M. Y. (E-55) dikkatsizliği sonucu o esnada yol içerisinde yaya olarak bulunan Yeniboğaziçi’nde sakin F. A.'ya (E-63)  çarpmıştır. Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yaya F. A. kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alınmıştır.  TPB 868 plakalı araç sürücüsü M. Y. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 18.09.2022 08:44
Anahtar Kelimeler:
KazaTrafik Akzası
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