Gece yarısı feci kaza; 2 kişi yaralandı

Polisten kazayla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

11.05.2022 tarihinde, saat 23:45 sıralarında, Ercan Havalimanı şantiye alanı içerisinde, Mustafa BALIK (E-50) 202 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki RF 647 plakalı araç ile doğu istikametinden batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu o esnada gidiş istikametine göre yolun solunda bulunan kaldırım taşına aracının sol ön kısmı ile çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan araçta yolcu olarak bulunan Atilla AKSAKAL (E-40) ve Umut Uğur DEMİRÖREN (E-24) kaldırılmış oldukları, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin arından müşahede altına alınmışlardır. Araç sürücüsü Mustafa BALIK tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.