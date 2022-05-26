Gece yarısı feci kaza!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, saat 01:00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Doğan AÇIKBAŞ (E-28) yönetimindeki JJ 590 plakalı salon aracı ile Lefkoşa Şht Ecvet Yusuf Caddesi üzerinde, yolun kuzey istikametine doğru 197 Mlg alkol tesiri altında seyrettiği esnada, dikkatsizlik ve aşırı süratli olmasından dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafından çıkarak kaldırım taşlarına aracın ön kısmı ile vurmasına müteakip havalanarak önce Çağlar Auto isimli araba galerisinin bahçe tellerine, akabinde ise galeri içerisinde bulunan 3 araca vurarak durabilmiştir.

Bahse konu şoför Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilmiştir.