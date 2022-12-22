Gece yarısı feci kaza!

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

22.12.2022 tarihinde, saat 03:30 sıralarında, Lefkoşa-Girne Anayolu’nun 12-13 kilometreleri arasında, Hasan AKTEPEBAŞI (E-33) 139 mlgr. alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MG 591 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Andreı Alekseevıch SERGIENKO (E-21) yönetimindeki ZRL 409 plakalı motosikletin arka kısmına çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Andreı Alekseevıch SERGIENKO, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, taburcu oldu. MG 591 plakalı araç sürücüsü Hasan AKTEPEBAŞI tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.