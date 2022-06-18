Künye
Kıbrıs 33
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sahte emlakçı 7 kişiyi dolandırdı
Sahte emlakçı 7 kişiyi dolandırdı
Bu ilki değil... 500 Bin Euro ile ülkeye girmek istedi!
Bu ilki değil... 500 Bin...
Piyasaya sahte dolar sürdüler
Piyasaya sahte dolar sürdüler
Ercan'da uyuşturucu!
Ercan'da uyuşturucu!
Zorla eve girip 71 yaşındaki kadına tecavüz etmek istedi
71 yaşındaki kadına tecavüz etmek...

Gece yarısı feci kaza! Bir kişi yoğun bakımda

Gece yarısı meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

18 Haziran 2022 Cumartesi 11:48
1114 Okunma
Gece yarısı feci kaza! Bir kişi yoğun bakımda
banner48

Polisten kazayla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

18.06.2022 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Girne-Alsancak Çevreyolu’nun 4-5’inci kilometreleri arasında, Burak KILIÇ (E-29) yönetimindeki SD 892 plakalı motosiklet ile Alsancak istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizce Karmi kavşağına giriş yapması sonucu, bordür taşları çapmış ve çarpmanın etkisiyle yoluna devam ederek orta refüje de çarparak durmuştur. Kaza sonucu yaralanan Burak KILIÇ, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Polis Halk Koşusu 26 Haziran'da
Polis Halk Koşusu 26 Haziran'da
Erkman Ailesi avukatı Seyhan Çinar'dan basın duyurusu
Erkman Ailesi avukatı Seyhan Çinar'dan basın duyurusu
Öcalan'ın sahte pasaport ismi Rum kesiminin 'skandal' tatbikatında
Öcalan'ın sahte pasaport ismi Rum kesiminin 'skandal' tatbikatında










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim