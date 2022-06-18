Gece yarısı feci kaza! Bir kişi yoğun bakımda

Polisten kazayla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

18.06.2022 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Girne-Alsancak Çevreyolu’nun 4-5’inci kilometreleri arasında, Burak KILIÇ (E-29) yönetimindeki SD 892 plakalı motosiklet ile Alsancak istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizce Karmi kavşağına giriş yapması sonucu, bordür taşları çapmış ve çarpmanın etkisiyle yoluna devam ederek orta refüje de çarparak durmuştur. Kaza sonucu yaralanan Burak KILIÇ, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.