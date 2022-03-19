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Gece yarısı feci kaza!
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Gece yarısı feci kaza!

Girne-Alsancak çevreyolunda yaşanan feci kazada yaralılar var.

19 Mart 2022 Cumartesi 09:25
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Gece yarısı feci kaza!
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Polisten kazayla ilgili açıklama şu şekilde:

19.03.2022 tarihinde saat 00:30 raddelerinde Girne-Alsancak çevreyolu 3-4 kilometreleri arasında Alsancak istikametine doğru alkollü içki tesiri altında seyreden (96 mlgr) Girne’ de sakin İbrahim POLAT (E-28) yönetimindeki FU 501 plakalı Mercedes marka salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu sağa meyilli viraja girdiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş istikametine göre yolun solundan yoldan çıkıp yol kenarında bulunan beton sete aracının ön kısmı ile çarpmıştır. Çarpmanın etkisi ile ileri doğru savrulan FU 501 plakalı araç takla attıktan sonra tavanı üzerinde durmuştur. Kaza sonucu araç sürücüsü İbrahim POLAT ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Girne’ de sakin Meryem KOCA (K-30) yaralanarak Dr.Girne Akçiçek hastanesi acil servisine kaldırılarak görmüş oldukları ilk yardım tedavilerine müteakip cerrahi servisinde müşahade altına alındılar. soruşturma devam etmektedir

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