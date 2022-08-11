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Gece yarısı feci kaza! Yaralı var...

Gece yarısı meydana gelen trafik kazasında alkollü sürücü motosiklet sürücüsüne çarptı.

11 Ağustos 2022 Perşembe 09:29
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Gece yarısı feci kaza! Yaralı var...
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Polisten kazayla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

11.08.2022 tarihinde, saat 01.00 sıralarında, Gönyeli’de,  Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu üzerinde, Halis COŞĞUN (E-26), 116 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki ES 307 plakalı salon araç ile batı istikametine seyrettiği sırada, öğretmen evleri önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu o esnada önünde ayni istikamete doğru seyreden Amir KHAN (E-31) yönetimindeki PN 685 plakalı motosikletin arka kısmına çarpmıştır. 

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Amir KHAN kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından Beyin Cerrahi Servisinde müşahede altına alınmıştır. Araç sürücüsü Halis COŞĞUN tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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