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Gece yarısı feci kaza! Yaralı var...

Lefkoşa'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

31 Ekim 2022 Pazartesi 15:52
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Gece yarısı feci kaza! Yaralı var...



Polisten kazayla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

30.10.2022 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Nadir Adiloğlu caddesi üzerinde, Emrullah KAVESOĞLU (E-25) yönetimindeki JB 372 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, cadde üzerinde sağ tarafta bulunan Mehmet Ahmet Küçük sokağa dikkatsizce dönüşe geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten 86 mlgr. alkollü içki tesiri altında gelmekte olan Andreas TZOVANİS(E-39) yönetimindeki KUJ 846 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce kuzey istikametine doğru savrulan JB 372 plakalı araç, yolun solundaki apartmanın araç park yerinde park halinde bulunan EV 986 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisiyle sola doğru savrulan EV 986 plakalı araç ise, yine park halinde bulunan HD 587 plakalı aracın sol yan kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan JB 372 plakalı araç sürücüsü Emrullah KAVESOĞLU, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından beyin cerrahi servisinde müşahade altına alınmıştır. KUJ 846 plakalı araç sürücüsü Andreas TZOVANİS tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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