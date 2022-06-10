Gece yarısı feci kaza! Yaralı var...

Polisten kazayla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

10.06.2022 tarihinde saat 02:45 raddelerinde Girne’de Ecevit Caddesi üzerinde kuzey istikametine doğru alkolü içki tesiri altında (94mlg) seyreden Lapta’da sakin A.S (K-19) Yönetimindeki W/wagen marka salon araç sürücüsünün dikkatsizce Hirondel Çemberine giriş yaptığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sol kısmında bulunan kaldırım taşına aracının sol ön kısmı ile çarptıktan sonra takla atıp asfalt yol içerisinde ön kısmı doğuya bakar şekilde tavanı üzerinde durmuştur.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Girne’de sakin Ş.Ö (E-19) yaralanarak Girne Akçicek Hastahanesine kaldırılarak acil serviste görmüş oldukları tedavilerine müteakip kontrol amaçlı cerrahi servisinde müşahede altına alınmışlardır