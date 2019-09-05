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Gece yarısından sonra süresiz grev

05 Eylül 2019 Perşembe 20:39
Gece yarısından sonra süresiz grev

Elektrikte geçen hükümet döneminde alınan yatırım kararlarının uygulanması talebiyle bugün bir günlük uyarı grevine giden Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-Sen), gece yarısından itibaren de süresiz grev başlatıyor.

Uyarı grevi süresinin 00.00’da tamamlanacağını açıklayan El-Sen Genel Sekreteri Ersan Kaşif, aldıkları karara uygun olarak 00.01’den itibaren de süresiz greve gideceklerini söyledi.

TAK muhabirinin sorusu üzerine açıklama yapan Kaşif, bugün öğleden sonra Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’la yaptıkları görüşmenin olumlu geçtiğini ancak grev kararlarının değişmediğini belirtti.

El-Sen Genel Sekreteri Ersan Kaşif, süresiz grevi uygulamaya koyacaklarını, grev sürerken de oluşturacakları bir komitenin saat 10.00’da hükümetle bir araya geleceğini kaydetti.

Kaşif, sıkıntıların aşılması halinde grevin kaldırılacağını belirtti.

El-Sen bugünkü uyarı grevinde Başbakanlık önünde eylem yapmış, “Özelleştirmeye hayır", "Dilene dilene değil direne direne kazanacağız", "Üreteceğiz direneceğiz" pankartları açmıştı.

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Kıbrıs 2019-09-05 22:37:32

Garagöz Kubilay bütün milletle alay eder.

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halk 2019-09-05 23:24:26

Devletten daha üstün bir kurum. Nedir Ama bu Densilik gönderin hepsini çıkın ihaleye ve özelleştirin gitsin. bitsin bu garagözlük

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Nacizane 2019-09-05 23:55:23

Sendika ağaları statüko larını sürdürecekler gibi görünüyor. Zavallı halk...

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Bıktık 2019-09-06 00:01:55

Bıktık sizin şımarıklıklarınızdan eğer elektriği keserlerse hepsini tutuklayın atın içeri ve özelleştirin kurumu. Bu ne lan bıktırdınız bezdirdiniz bu sıcakta o elektirik giderse valla domaltırım sizi.

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